Mercato : Avant d’affronter l’OM en Europa League, Brighton se renforce grandement !

L’Olympique de Marseille a tiré Brighton pour la phase de poules d’Europa League ! Le club anglais vient d’officialiser une recrue de taille à la fin de ce mercato estival 2023 !

L’Olympique de Marseille se retrouve dans le groupe B avec l’Ajax, Brighton et l’AEK Athenes ! Le club anglais propose un football très plaisant à voir jouer depuis l’arrivée du coach De Zerbi… Il risque d’être encore plus dangereux avec une nouvelle arme : Ansu Fati ! L’Espagnol a quitté Barcelone ce vendredi et rejoint officiellement Brighton. Un renfort de taille pour les Anglais qui joueront face à l’OM en Europa League.

On va vivre de beaux matchs européens, un groupe très compétitif

Après le tirage, Pablo Longoria a été invité à réagir au micro de Canal +. Le président de l’Olympique de Marseille ne cache pas qu’il s’agit d’un groupe de la mort, « très compétitif », qui se jouera dans « des petits détails ».

« C’est un tirage très relevé pour l’OM. Un groupe très compétitif. Je crois que ça va être un groupe qui va se définir dans les petits détails, affirme le président de l’OM au micro de Canal +. Beaucoup de grands clubs européens avec un niveau spécialement compétitif dans lequel les petits détails seront très importants. C’est important de bien comprendre le groupe parce qu’on connaît la tradition du football qu’il y a à l’Ajax Amsterdam. Ils ont aussi cette tradition dans les compétitions européennes. Brighton qui est une révélation en Premier League et l’AEK Athènes qui est champion de Grèce, une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité. On va vivre de beaux matchs européens, un groupe très compétitif, on va chercher à passer ce groupe et chercher à passer, comme je le dis, dans les petits détails. C’est important d’être compétitif de match en match. Ce sera un groupe serré, toutes les équipes pourront prendre des points à tout le monde. C’est important de rester bien concentrer. »

Les groupes pour l’Europa League

Groupe A: West Ham, Olympiacos, Fribourg, Backa Topola

Groupe B: Ajax, Olympique de Marseille, Brighton, AEK Athenes

Groupe C: Rangers, Betis, Sparta Prague, Limassol

Groupe D: Atalanta, Sporting, Sturm Graz, Rackow

Groupe E: Liverpool, Lask, Union St Gilloise, Toulouse

Groupe F: Villarreal, Rennes, Maccabi Haïfa, Panathinaikos

Groupe G: AS Roma, Slavia Prague, Sheriff Tiraspol, Servette

Groupe H: Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken