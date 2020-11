Mercato : Avec ces deux talents marseillais « l’OM n’aurait pas eu besoin de recruter d’autres mecs ! »

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Frank Leboeuf a évoqué dans les colonnes de La Provence ce vendredi deux joueurs originaires de Marseille qui n’ont jamais joué pro à l’OM.

Dans les colonnes de la Provence, l’ancien défenseur olympien Frank Leboeuf a donné son sentiment sur deux jeunes talents originaires de Marseille qui n’ont jamais porté le maillot olympien en pro. Le jeune marseillais Mohamed Simakan (20 ans) évolue du côté de Strasbourg. Passé par le centre de formation de l’OM, il est aujourd’hui courtisé par de clubs étrangers dont le Milan AC. Wesley Fofana (19 ans), marseillais pure souche formé à Air Bel, a d’abord signé à Saint Etienne avant d’être transféré à Leicester pour 22 millions d’euros.

Avec Fofana et Simakan derrière, l’OM n’aurait pas eu besoin de recruter d’autres mecs

« Simakan grandit. Je l’ai vu démarrer il y a deux ans, il avait des manques dus à son âge et à son inexpérience, mais il a du talent, c’est certain. Il est Marseillais en plus, non ? C’est dommage pour l’OM (…) Après, dire qu’il va devenir un grand joueur, je n’en sais rien, car il y a beaucoup d’aléas. Les blessures, le mental… Et notamment l’effet néfaste que peut avoir l’argent. Ça, ça peut faire tourner la tête, surtout pour les jeunes d’aujourd’hui. Quand ils signent un gros contrat, ils sauvent leur famille. On l’a vu avec Wesley Fofana à Leicester. (…) Avec Fofana et Simakan derrière, l’OM n’aurait pas eu besoin de recruter d’autres mecs ! » Frank Leboeuf – Source : La Provence (06/11/2020)