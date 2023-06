Mercato : Avec Kondogbia, « L’OM récupère un top joueur » !

Avec Geoffrey Kondogbia, l’OM aurait fait une très belle affaire. Pour l’ancien recruteur du RC Lens, Jean-Carl Tonin, Kondogbia était la meilleur pioche possible pour Marseille.

Geoffrey Kondgobia (30 ans) devrait arriver à Marseille, avant la fin de la semaine. Acheté à l’Atletico Madrid pour 8 millions d’euros seulement, l’OM réalise un grand coup avec Kondogbia.

Sa visite médicale est déjà programmée.

Interviewé par La Provence, l’ancien recruteur du RC Lens, Jean-Carl Tonin explique qu’avec le Centrafricain : « L’OM récupère un top joueur, mais aussi un mec génial, gentil, humble. C’est le starter de la récupération, il amène le reste de l’équipe avec lui […] Pour l’OM, c’est la meilleure pioche possible. »

Un fort attachement à Marcelino

Dans la papier de La Provence, le sélectionneur de la Centrafrique, Raoul Savoy s’est exprimé sur l’attachement qui lie Geoffrey Kondogbia et Marcelino : « Il a une très bonne relation avec Marcelino, il avait pris beaucoup de plaisir avec lui à Valence, avait gagné la coupe d’Espagne. C’est très positif qu’il le rejoigne. Si on lui fait confiance et qu’il est au meilleur de sa forme, c’est un très, très bon milieu de terrain. »

Le Centrafricain serait très motivé à l’idée de jouer sous les couleurs de l’OM et de retrouver Marcelino. Il aurait raccourci ses vacances et pourrait être présent dans le groupe pour la reprise de l’entraînement, dès lundi.