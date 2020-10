Mercato : « Avec l’affaire Mediapro l’OM n’a peut être plus les moyens de s’offrir un joker »

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi. La question du recrutement d’un joker ce pose pour le poste de latéral droit voire d’attaquant de pointe. Notre invité Bruno Blanzat estime que l’affaire Mediapro pourrait changer la donne…

Il n y a pas que la crise du Covid19 qui impacte les finances des clubs de football. Les droits TV et le refus par Mediapro de payer leur premiere échéance rend le futur financier incertain. Notre invité, le journaliste Bruno Blanzat (chez notre partenaire France Bleu Provence) estime que cette incertitude concernant les droits TV peut aussi inciter l’OM a ne pas investir tout de suite… Du coup le recrutement d’un joker peut être compromis.

Un joker ? L’OM va être dans l’embarras financièrement

« Il y a une donne avec cette histoire de Mediapro qui ne veut pas payer. L’OM va être dans l’embarras financièrement, dépenser 5, 8 ou 10 M€ ils vont se dire on ne les a pas. Et on ne les rentrera pas finalement par le biais des droits TV. Il y a cette réflexion-là probablement. Et ça joue, cela va impacter les clubs. »

Bruno Blanzat – source : FCMarseille (15/10/2020)

Pour voir ou revoir ce DFM en intégralité