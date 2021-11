Mercato : Bamba Dieng confirme un accord avec l’OM !

En conférence de presse ce vendredi, Bamba Dieng s’est exprimé sur son avenir. L’attaquant sénégalais affirme qu’il a trouvé un accord avec l’OM et qu’il devrait signer son premier contrat dans les prochains jours !

« On a des discussions, on a trouvé un terrain d’entente, je devrais signer dans les prochains jours, je suis très content. » Bamba Dieng – Source : Conférence de presse (05/11/21)

