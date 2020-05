Mercato : Barton n’exclut pas un retour à l’OM !

Interrogé par beIN Sports, Joey Barton est quelque peu revenu sur son année à l’Olympique de Marseille. Il n’exclut pas le fait de revenir dans le club de Ligue 1 où il y garde de bons souvenirs… Mais pas en tant que joueur !

Joey Barton fait sans doute parti des joueurs qui ont marqué l’esprit des supporters de l’Olympique de Marseille ces dernières années. Le milieu de terrain anglais n’a pas oublié le club et la ville, si bien qu’il a toujours une photo du Vieux-Port chez lui.

Cela ne fait que 18 mois que j’entraîne et il en faut plus pour un club de cette ampleur –BARTON

Interrogé par beIN Sports par Skype, l’Anglais qui est maintenant devenu entraîneur n’exclut pas un retour à Marseille. Bien qu’il ne se sente pas encore prêt à endosser ce rôle pour le moment, il aimerait occuper le banc de l’OM un jour !

« J’aimerais de nouveau porter le maillot de l’OM. Si ce n’est pas possible en tant que joueur, j’aimerais que ce soit en tant que coach ou manager. Je vais devoir d’abord gagner beaucoup de trophées et de matchs. Cela ne fait que 18 mois que j’entraîne et il en faut plus pour un club de cette ampleur. Donc si cela arrive dans le futur, ce sera super. Mais je vais avoir beaucoup de pain sur la planche en tant qu’entraîneur, avant de pouvoir prétendre diriger un club pareil. »

Joey Barton – Source : beIN Sports