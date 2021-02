Mercato : Bielsa a convaincu Sampaoli de signer à l’OM !

Selon les informations de Téléfoot, Marcelo Bielsa a échangé avec Jorge Sampaoli. L’actuel coach de Leeds l’a conforté dans son choix de rejoindre l’OM !

Ce vendredi l’Olympique de Marseille a annoncé officiellement la venue de Jorge Sampaoli sur le banc du club en remplacement d’André Villas-Boas et de Nasser Larguet qui avait assuré l’intérim jusque là.

BIELSA A CONFORTÉ SAMPAOLI DANS SON CHOIX

Le coach argentin qui était à l’Atletico Mineiro devrait prendre l’avion ce dimanche et être à Marseille dans la journée de lundi. Il devra patienter entre 7 et 10 jours avant d’occuper le banc de l’OM à cause du protocole sanitaire lié à la COVID-19.

A LIRE : Mercato OM : Milik dispose bien d’un bon de sortie pour cet été?

Selon les informations de Téléfoot, avant de prendre cette décision, Sampaoli a eu Marcelo Bielsa au téléphone afin de lui poser des questions sur l’OM. L’actuel entraîneur de Leeds l’aurait conforté dans son choix de venir à Marseille.