Mercato : Boga en Ligue 1… mais pas à l’OM ?

Jérémie Boga, formé à l’ASPTT à Marseille, est très surveillé en Ligue 1. L’OM ferait partie de ses courtisans mais le Stade Rennais aurait pris une longueur d’avance dernièrement…

Le natif de Marseille, Jérémie Boga, a la cote en Ligue 1. L’OM, l’OL et Rennes sont séduits par le profil du joueur de Sassuolo. Et ce sont les Bretons qui tiendraient la corde, à en croire les informations du média Le 10 Sport. Ce dernier nous révèle que Florian Maurice, aux commandes du recrutement du Stade Rennais, aurait manifesté un nouvel intérêt pour l’ailier gauche. Mais la somme demandée par le dernier huitième en Serie A (à hauteur de 30 M€) freinerait les ardeurs des dirigeants rennais. De plus, la concurrence rude autour du Marseillais, comme celle du Napoli, amenuise les chances des clubs français de rapatrier le joueur de 23 ans dans leur effectif.

Boga veut jouer la Coupe d’Europe

Lors d’un entretien avec le journal L’Équipe, au mois de juin dernier, Jérémie Boga avait affirmé ses intentions de vouloir disputer une coupe d’Europe dès la saison 2020-21. La huitième place, non qualificative pour l’Europe, de Sassuolo en Serie A pourrait contraindre le joueur à quitter sa formation. Dès lors, l’ancien de Chelsea chez les jeunes pourrait rebondir à Naples où le club jouera en C3 la saison prochaine. En France, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais lui permettraient de disputer pour la première fois la Ligue des champions.