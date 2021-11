Mercato : Bonne nouvelle à venir dans le dossier Saliba ?

Auteur d’un début de saison des plus solides avec l’Olympique de Marseille, le défenseur central William Saliba enchaîne des prestations de qualité avec son nouveau club. S’il est prêté sans option d’achat par Arsenal, un journaliste anglais pense que son futur ne s’écrira pas à Londres…

Prêté sans option d’achat par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, William Saliba s’est très vite imposé dans l’arrière-garde marseillaise. Acheté pour 30 millions d’euros à Saint-Étienne en 2019, nul doute que les Gunners ne le laisseront pas partir facilement. Toutefois selon le journaliste anglais Tom Williams, Saliba n’entrerait pas dans les plans de Arteta…

Il sera très difficile pour Saliba de s’imposer à Arsenal, quelle que soit sa façon de jouer — Tom Williams

« Si Arsenal continue sur sa lancée et que Ben White et Gabriel s’installent davantage dans le onze de départ, il sera très difficile pour Saliba de s’imposer dans cette équipe, quelle que soit sa façon de jouer. S’il peut continuer sur sa lancée et que Marseille fait une bonne saison, je suis sûr qu’ils aimeraient le garder, et s’il a apprécié son temps au club, peut-être voudra-t-il rester. Le fait qu’il y ait cette concurrence à Arsenal, ajoutée au fait qu’Arteta ne l’aimait clairement pas au départ, même s’il se fait maintenant à l’idée de lui trouver une place, cela rend difficile d’envisager un avenir à long terme pour Saliba chez les Gunners » Tom Williams – source : Sky Sports (26/11/2021)