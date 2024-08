Mercato : Brest se renforce avant d’affronter l’OM !

Après deux saisons passées au club, Romain Faivre devrait faire son retour à Brest. Le joueur de Bournemouth est attendu sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

A 24 heures du coup d’envoi face à l’OM, les Brestois continuent de chercher à se renforcer. Déjà amoindris par le forfait de Pierre Lees-melou, les Bretons pistent une de leur ancienne pépite pour venir les aider. Prêté à Lorient par Bournemouth la saison dernière, Romain Faivre n’a pas réussi à s’imposer en Premier League. Passé également par Lyon, il va de nouveau être prêté par les cherries, le milieu droit devrait revenir en France du côté de Brest. L’ancien brestois est attendu dans les prochaines heures pour faire son retour en Bretagne sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le club français prendre en charge une partie du salaire du joueur de 25 ans. Romain Faivre vient renforcer un effectif bien amoindri par les transferts et les blessures, dans une saison où Brest va jouer la Ligue des Champions.

Faivre revient à Brest !

Romain Faivre fait son retour à Brest en prêthttps://t.co/EL5b8CdRJV — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 15, 2024

L’émouvant message d’adieux de Pau Lopez…

En partance pour Girona avec qui il va disputer la Ligue des Champions, Pau Lopez, classe jusqu’au bout, a posté un magnifique message via son compte instagram.

« Bonjour chère famille marseillaise. Aujourd’hui, c’est à mon tour de vous dire au revoir. C’est la fin de trois années qui ont, sans doute, été les plus belles de ma vie. J’ai eu la chance de vivre des moments magiques et j’ai pris plaisir à porter le maillot de l’Olympique de Marseille. J’ai toujours essayé de respecter les valeurs du club, et vous m’avez donné l’opportunité de jouer la Ligue des Champions, un rêve que j’avais quand j’étais petit. Merci pour toutes les marques d’affection que j’ai reçues durant toutes ces années, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je tiens tout particulièrement à remercier le président Pablo Longoria pour l’opportunité qu’il m’a donnée il y a trois ans et pour la confiance qu’il m’a accordée tout au long de cette période. Merci à tous les coachs qui sont passés par le club durant mon passage : Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso et Gasset. J’ai appris beaucoup de choses auprès d’eux et ils m’ont toujours traité avec beaucoup de respect et d’affection. À tous mes coéquipiers avec qui j’ai eu la chance de partager le vestiaire et aux innombrables bonnes personnes qui travaillent au club et nous facilitent énormément la vie. Je ne peux pas oublier ma petite famille : les gardiens. Steve, Rubén, Simon, Alex et Jon. Je n’ai jamais eu autant de plaisir à m’entraîner, merci pour le respect que vous m’avez témoigné et toute l’aide que vous m’avez apportée. Et je vais finir avec vous, les supporters, ceux qui ont toujours soutenu, soutiennent et soutiendront l’OM. Merci de m’avoir fait me sentir privilégié à chaque fois que j’ai joué au Vélodrome. Une nouvelle étape passionnante commence pour vous tous, avec un grand entraîneur et de nombreux nouveaux visages qui ont très envie de faire de grandes choses au club. Je vous souhaite toute la chance du monde, où que je sois, je serai l’un des vôtres. À bientôt les amis. »

Le message de Pau Lopez 🇪🇸 qui quitte l’OM pour rejoindre Gérone. 💙#MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/eGkD9I9TiS — Infos OM (@InfosOM_) August 15, 2024

