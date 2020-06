Mercato : ça s’agite autour d’une pépite du centre de formation de l’OM ?

L’OM doit faire signer plusieurs jeunes du centre de formation, plusieurs de ces talents sont suivi par de gros clubs, comme l’ailier Ilyès Zouaoui. Ce dernier serait visé par 4 clubs et pas des moindres…

Selon Le Daily Mail, Ilyès Zouaoui est courtisé par l’Olympiakos, Dortmund, Newcastle et la Juventus. Le club italien s’était même déplacé à l’OM Campus en février pour le superviser. Le joueur de 16 ans, qui sera libre ne juin, s’est vu proposer un bail aspirant mais n’a toujours pas donné sa réponse. Il faut dire que Zouaoui sort d’une grosse saison avec les U17 Nationaux avec 15 buts marqués et 14 passes décisives à son compteur.

