Mercato : Ce club veut absolument recruter Cédric Bakambu !

D’après les informations de Foot Mercato, un club turc ne lâche pas Cédric Bakambu ! Pourtant l’international congolais veut rester à l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille n’a pas inscrit Cédric Bakambu sur la liste des joueurs disponibles pour la Ligue des Champions. L’attaquant a d’ailleurs de moins en moins de temps de jeu avec Igor Tudor.

Sur les deux derniers matchs, il n’est pas entré. Au Vélodrome face à Clermont, il n’était même pas sur la feuille de match. Malgré tout, il souhaiterait rester à Marseille d’après Foot Mercato. Le Congolais est cependant pisté par Fenerbahçe en Turquie qui aimerait le faire signer avant la fin du mercato dans leur championnat ! Une possibilité que Pablo Longoria n’a pas écarté en conférence de presse.

Info : pas inscrit sur les listes de la Ligue des Champions, Cedric Bakambu s’accroche et veut toujours s’imposer à l’OM. Malgré tout, le n°13 marseillais possède une belle cote et le Fenerbahce est prêt à le recruter dès maintenant. https://t.co/yGsFVp3PY4 — Sébastien Denis (@sebnonda) September 5, 2022

Un départ? On étudie des possibilités pour optimiser le temps de jeu — Longoria

Ce lundi Pablo Longoria était en conférence de presse pour la présentation des trois dernières recrues. Le président en a profité pour faire un point sur le mercato et a notamment répondu sur les situations de Dieng, Bakambu et un probable départ vu que certains championnat peuvent encore recruter !

« Le Mercato c’est compliqué. On considère que pour avoir un effectif, il faut avoir 21/22 joueurs. 23, c’est excessif comme moi je considère le football. C’est une conséquence du développement du mercato. On étudie des possibilités pour optimiser le temps de jeu. Dieng? Tout le monde connaît sa situation. Aujourd’hui c’est un un joueur de l’OM. On va étudier la situation, il doit se mettre à disposition du coach et prouver qu’il a sa place dans l’équipe. Comme Touré et Dieng, on avait la limitation pour la liste de C1. On a eu des discussions avec eux. Bakambu connaissait sa situation et il a décidé de rester. On est contents de son choix. C’est un joueur de l’OM. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/09/22)