Mercato : Ce consultant sur RMC n’exclut pas l’OM pour Pogba !

Le départ de Paul Pogba de la Juventus marque un tournant décisif dans sa carrière. Après un passage difficile, entre blessures, suspension et polémiques, l’international français de 31 ans se retrouve libre de tout contrat. Ce dernier pourra rejouer à partir de mars 2025…

Dans son analyse sur RMC, Kévin Diaz laisse l’option d’un transfert de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille comme intéressante. Le consultant estime que le milieu de terrain international ne va pas retourner en Premier League, que le style de jeu du PSG n’est pas forcement idéal sous Luis Enrique. S’il ouvre l’opportunité OM, il évoque un club comme le Bétis Séville. La MLS semble être une option sérieuse…

Ça peut être à l’OM — Diaz

👀 Officiellement libéré par la Juventus Turin ce vendredi, Paul Pogba (31 ans) est à la recherche d’un nouveau défi. Plusieurs pistes s’offrent à l’international français, qui n’a plus joué depuis plus d’un an.https://t.co/SUEysjawZk — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2024

« Où je verrais Pogba ? Je ne le vois pas trop aller en Premier League avec l’intensité qui est énorme. Il va quand même falloir qu’il ait quelques semaines avant de retrouver des sensations, avant de retrouver du rythme. Je l’aurais bien vu en Ligue 1, je l’aurais bien vu au Paris Saint-Germain dans un autre collectif, pas forcément celui de Luis Enrique. Ça peut être à l’OM. Je le verrais dans un club comme le Betis Séville, pour le laisser reprendre sans trop de concurrence dans un beau club. Il va pouvoir jouer au football, retrouver des sensations, moins de médias. Qu’il se mette un peu au vert et puisse se reconcentrer quelques mois dans sa carrière ».

Conclusion : La MLS comme destination favorite ?

D’après Sky Sports, Paul Pogba aurait trois destinations principales pour la suite de sa carrière, à savoir un retour en Premier League en Angleterre, les États-Unis, où il a des attaches, et l’Arabie saoudite. Alors qu’il fêtera ses 32 ans en mars, la fin de sa suspension pour dopage est prévue pour mars 2025. Malgré des années compliquées marquées par des blessures à répétition, Pogba poursuit son travail physique en vue d’un retour rapide sur les terrains. Son objectif est clair : retrouver la forme le plus vite possible pour espérer revenir en équipe de France.