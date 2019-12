Mercato : Ce crack japonais vers Liverpool plutôt que l’OM?

Evoqué dans le viseur de l’OM il y a quelques jours, Takumi Minamino pourrait s’envoler vers Liverpool dès cet hiver.

Après avoir brillé avec le RB Salzburg, Takumi Minamino a eu beaucoup de courtisans… En France, l’Olympique de Marseille aurait été intéressé par son profil. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 14 rencontres, l’international japonais a attisé les regards d’autres clubs européens…

Ce mercredi, Sky Sports évoque un intérêt plus que concret de Liverpool. Jurgen Klopp apprécierait fortement le profil de l’ailier virevoltant du club autrichien. Selon The Time, il pourrait même passer sa visite médicale dès aujourd’hui (ce mercredi 18 décembre) afin d’intégrer l’effectif du champion en titre de la Ligue des Champions.

A LIRE AUSSI : Mercato : Une folle rumeur (en bois!) d’un interêt de l’OM pour Higuain !

Il pourrait être transféré dès l’ouverture du mercato hivernal, le 1er janvier 2020 et être opérationnel dès le 5 janvier pour la rencontre en FA Cup face au rival Everton… L’OM n’aurait donc pas fait le poids lors des discussions face au géant de Premier League…

Takumi Minamino set to have a medical at Liverpool today. Barring no hitches, he would join from Red Bull Salzburg on January 1and his first game could be the FA Cup tie versus Everton on Jan 5.

— paul joyce (@_pauljoyce) December 18, 2019