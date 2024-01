Mercato : Ce fils de Zidane rêve de jouer à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Luca Zidane gardien d’Eibar et fils de la légende madrilène a évoqué l’avenir de son père dans une interview accordé au média Carré. Et bien sûr, il parle de l’OM et du rêve que cela représente dans sa famille.

Interrogé sur son propre cas, Luca Zidane ne cache pas son attachement à l’OM. Le portier de 25 qui évolue en D2 espagnol à Eibar l’a confié dans un entretien la chaîne YouTube Carré. « L’OM ? Ça a été un rêve d’y jouer et ça l’est toujours. L’atmosphère au Vélodrome, c’est ce qu’on aime dans le football, avec cette adrénaline et où les gens nous poussent à être meilleur. Marseille, c’est notre ville pour la famille. C’est une fierté d’être Marseillais. L’OM, c’est le meilleur club en France, le numéro un en France. Quoi qu’il arrive, je serai supporter de l’OM, on supporte tous l’OM dans la famille. »

Il évoque dans cet entretien l’avenir de son père, actuellement sans banc. Né à Marseille, Zinedine Zidane n’échappe jamais aux questions sur l’Olympique de Marseille.

Luca Zidane a abordé la question du futur de son père

Pour rappel, il y a quelques mois France Bleu Provence expliquait que » l’Arabie Saoudite, lancée dans un immense projet d’investissements dans le football, aurait ciblé l’OM, pour en faire le Newcastle de la France. (…) Et si Zidane dit oui à l’OM, c’est seulement car le projet est très ambitieux. C’est-à-dire avec un budget qui permettrait de rivaliser avec les plus grands clubs d’Europe. Ce que lui ont garanti les dirigeants saoudiens avec qui il discute en personne. » Le média local précise que si Zidane est ouvert à cette idée, l’autre condition sera de « s’occuper du recrutement « . Le technicien français ne serait pas indifférent à un retour au Real Madrid mais aussi à la Juventus et l’OM…