Mercato : Ce latéral droit formé au PSG dirait plutôt non à l’OM !

Mathieu Valbuena était dans DFM lundi. Le milieu offensif partage les supporters marseillais depuis qu’il a signé à Lyon. Un choix toujours difficile que ne semble pas prêt à faire un ancien joueur de la réserve du PSG…

Interrogé par FootMercato, Alec Georgen a donné son sentiment sur un transfert vers l’OM. Le latéral droit a quitté le PSG l’été dernier suite à la dissolution de l’équipe réserve. Le jeune joueur de 21 ans s’est engagé avec Avranches en National 1. Il semble peu ouvert à un transfert vers l’OM…

À l’OM ? C’est compliqué quand même — Georgen

« Si un jour la porte s’ouvre à nouveau à Paris, j’y retournerai les yeux fermés ? Les yeux fermés non. Jouer à l’OM ? (Silence)… À l’OM ? C’est compliqué quand même (rires). C’est compliqué. On m’a souvent posé cette question et je réponds toujours que si j’arrive à avoir une offre de l’Olympique de Marseille, je pense que j’aurais d’autres opportunités aussi ! » Alec Georgen – source : Foot Mercato.