Mercato : Ce point d’interrogation clarifié sur l’arrivée de Luis Suarez à l’OM

Lors de l’arrivée surprise de Luis Suarez à l’Olympique de Marseille, de nombreuses personnes se sont demandés s’il y avait un quelconque rapport avec l’affaire Gueye / Watford… Le club a fait savoir à La Provence qu’il n’y en avait aucun.

L’Olympique de Marseille prend le risque de ne pas pouvoir recruter durant mercato et une suspension de Pape Gueye en ayant fait venir le milieu français alors qu’il avait un accord avec Watford. Luis Suarez a débarqué de manière surprenante lors de cet été 2022 en provenance de Grenade FC en Espagne.

Il n’y a aucun rapport avec cette affaire — OM

Ce club de Liga appartient à la famille Pozzo qui détient également Watford en Angleterre. Un lien entre ces deux dossiers? C’est la question que de nombreux supporters et observateurs de l’OM se sont posés à l’arrivée du Colombien. La Provence, qui a consacré un article à la signature de l’attaquant à l’OM a contacté le club pour y voir plus clair. A Marseille, on expliquerait qu’il n’y a pas de lien entre ces deux dossiers.

« C’est une pure construction intellectuelle. Il n’y a aucun rapport avec cette affaire » OM – Source : La Provence (25/07/22)

Pour 10 M€ aujourd’hui, il n’y a pas grand-chose chez les attaquants. Donc, ce n’est pas une mauvaise affaire — Un agent

Un agent a apporté son analyse sur le recrutement du buteur âgé de 24 ans. D’après ce dernier, le recrutement du Colombien n’est pas une si mauvaise affaire que cela.

« Il est assez intéressant, mais un peu limité, explique l’un d’eux qui exerce en Italie. Il aurait dû jouer à l’Udinese, mais il n’y est jamais allé parce que ça ne passe pas en Italie. Est-ce que c’est une bonne acquisition pour l’OM ? Pour 10 M€ aujourd’hui, il n’y a pas grand-chose chez les attaquants. Donc, ce n’est pas une mauvaise affaire » Un agent de joueur – Source : La Provence (25/07/22)

Je suis aguerri, un battant, et je ne lâche jamais une balle perdue. » – Luis Suarez

“Je suis très heureux, très content. Depuis qu’ils m’ont parlé de l’intérêt de ce super club, je n’ai pas hésité. Honnêtement, ma famille et moi sommes ravis d’être ici. N’importe quel footballeur sait ce qu’est l’OM, ses supporters, la ville, l’ambiance qu’on y respire. C’est quelque chose qui est largement connu dans le monde entier. Je pense que je suis un joueur qui convient bien à l’équipe. Je suis aguerri, un battant, et je ne lâche jamais une balle perdue. En tant qu’attaquant, j’ai pour objectif de marquer de nombreux buts”Luis Suarez Source : Compte officiel de l’OM (Youtube) 23/07/2022