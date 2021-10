Mercato : Ce que Pablo Longoria a dit à Saliba pour le convaincre de venir à l’OM !

Ce dimanche dans Téléfoot, William Saliba a expliqué ce que Pablo Longoria lui a dit pour le convaincre de signer à l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille a réalisé un gros coup en récupérant William Saliba en prêt depuis Arsenal. Le défenseur central avait pourtant passé une saison à l’OGC Nice et aurait pu y retourner pour une saison.

Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, l’international français en Espoir a expliqué ce que lui a dit Pablo Longoria pour le convaincre de venir jouer à l’Olympique de Marseille.

« Je n’avais même pas encore signé que les supporters m’envoyaient déjà des messages, ça fait plaisir. Je n’ai jamais vu une passion comme ça. Dans toute la ville, plus aucune chose n’existe, il n’y a que l’OM qui compte. C’est ce qui me marque le plus ici. Le président m’a dit que si je voulais passer un cap dans ma progression, il fallait venir ici. Parce que si tu arrives à être bon à Marseille, devant cette pression, tu peux jouer n’importe où » William Saliba – Source : Téléfoot (17/10/21)