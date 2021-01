Mercato : Ce que réclame Thauvin pour prolonger à l’OM !

Florian Thauvin a refusé une offre de prolongation de la part de l’Olympique de Marseille. Un journaliste italien affirme que l’international français réclame 4M€/an !

Selon les informations de L’Equipe, une proposition de contrat a été faite à Florian Thauvin avant la trêve hivernale. L’OM lui aurait offert un salaire de 450 000€ brut / mois hors bonus et sans prime à la signature.

Selon les informations du journaliste Nicolò Schira, le joueur aurait reçu une offre de prolongation jusqu’en 2024 assorti d’un salaire à 2,5M€/an qu’il a rejetée. Thauvin réclamerait un nouveau contrat à 4M€/an…

Florian #Thauvin has rejected the first bid of #OlympiqueMarseille to extend his contract until 2024 (€2,5M/year + add-ons). He asks a new salary (€4M/year). #transfers #OM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 24, 2021