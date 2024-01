Mercato : « C’est ce qui va peut être arriver à l’OM, tout comme Bordeaux… »

Sur les ondes de RMC Sport, Kévin Diaz a regretté le niveau actuel de l’Olympique de Marseille. D’après le journaliste, le club olympien n’est plus capable de recruter un joueur sans le revendre derrière.

Dans l’After Foot, Kévin Diaz a regretté le niveau actuel de l’OM. Pour le journaliste, le club phocéen n’est plus capable de recruter un joueur sans le revendre derrière.

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Une 6e recrue surprise en préparation ?

« Les clubs de Ligue 1 et l’OM en particulier n’est plus capable d’acheter des joueurs dans la fleur de l’âge »

🗣 @kevindiaz11 : « L’OM aujourd’hui n’est plus un club capable d’acheter des joueurs dans la fleur de l’âge. » #RMClive pic.twitter.com/szyZeNA9KO — After Foot RMC (@AfterRMC) January 17, 2024

« Si l’on enlève le Paris-Saint Germain qui n’est pas un club français avec un modèle économique comme les autres, les clubs français sont déclassés. C’est la conséquence de vendre sans acheter. Les clubs français ne savent pas gérer leurs budgets. Ils donnent beaucoup trop alors qu’ils reçoivent très peu. Les droits TV risquent encore de diminuer, a déploré Diaz. On se bat depuis plusieurs saisons avec les Pays-Bas pour la cinquième place du classement UEFA. Aujourd’hui, il y a 100 millions de droits TV pour l’ensemble du championnat néerlandais. Les clubs de Ligue 1 et l’OM en particulier n’est plus capable d’acheter des joueurs dans la fleur de l’âge. À l’époque ils reprennent Thauvin et Mandanda dans la fleur de l’âge. Ils achètent Strootman 25 millions d’euros. Marseille est désormais obligé de penser directement à une potentielle revente lors d’un achat. Le Standard de Liège, Anderlecht sont des grands clubs qui n’existent plus. C’est ce qui va peut être arriver à l’OM, tout comme Bordeaux. Marseille est encore à un niveau correct grâce au travail de Pablo Longoria. Aujourd’hui le PSV est présent car il y a Peter Bosz, mais il y a quelques années on entendait plus parler de ce club. De même que l’Ajax Amsterdam qui est sur le déclin. La Ligue 1 est un club de deuxième division européenne, l’OM est un club de seconde zone européen », a-t-il ajouté.