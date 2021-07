Mercato: C’est officiel, Luan Peres s’engage avec l’OM !

Après Konrad, De la Fuente, Under, Balerdi, Guendouzi, Pau Lopez, c’est Luan Peres qui débarque officiellement à l’Olympique de Marseille…

Le joueur de 26 ans s’est engagé avec l’Olympique de Marseille contre 4,5 millions d’euros, en provenance de Santos. Luan Peres a signé un contrat de quatre ans. Voici le communiqué de l’OM.

Contrat de 4 ans pour Peres !

« Le défenseur brésilien, Luan Peres, s’est engagé pour quatre saisons avec l’OM. L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club de Santos pour le défenseur brésilien, Luan Peres. Après le succès de sa visite médicale, Luan s’est engagé avec le club olympien pour quatre saisons. Il est la huitième recrue olympienne de ce mercato estival 2021. Né le 19 juillet 1994 à Sao Caetano do Sul, Luan Peres a porté les couleurs de plusieurs clubs au Brésil, Portuguesa, Santa Cruz, RB Brasil, Ponte Preta, Fluminense, Ituano jusqu’en 2018 où il fait le choix de quitter l’Amérique du Sud pour rejoindre l’Europe et Bruges en Belgique. Après six mois, le défenseur central retourne au Brésil, en prêt, à Santos où il s’épanouit et dispute 89 matches. En 2019, il évolue sous les ordres d’un certain Jorge Sampaoli qu’il va donc retrouver à l’OM. En février, il est définitivement transféré à Santos. Défenseur central gaucher, la nouvelle recrue olympienne peut aussi évoluer au poste de latéral gauche. Du haut de son mètre 90, Luan Peres est un élément rapide avec une belle qualité de passe. Après Luis Henrique et Gerson, Luan Peres devient le troisième Brésilien de l’effectif actuel et mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs. » OM.fr (14/07/2021)

┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈

┈┈┈┈▕╭▅╮╭▅╮▏┈┈┈

┈▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▏┈

╭━╮ 𝗟𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲𝘀 ╭━╮

┃┳╯ ┈ est Olympien┈ ╰┳┃

┃┣▏ ┈┈ 🔵⚪ ┈┈▕┫┃

╰▕▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏ pic.twitter.com/VDSNaVXnlq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 14, 2021

Ce lundi dans notre Débat Foot Marseille, notre invité Julien, nous a donné des indications sur les caractéristiques de Luan Peres…

un mec assez costaud avec de l’expérience, Peres pourra encadrer les jeunes joueurs

« C’est un défenseur assez intelligent dans ses relances. C’est le style de joueur que Sampaoli aime, qui n’hésite pas à conduire la balle pour casser des lignes. Il est capable de jouer défenseur gauche, il peut doubler le poste de Jordan Amavi. C’est un mec assez costaud avec de l’expérience, il pourra encadrer les jeunes joueurs, vu que Alvaro n’est pas capable de la faire. En plus, il arrive pour pas trop cher » Julien – Source: DFM (13/07/21)