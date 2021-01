Mercato : « c’est presque inespéré pour l’OM »

L’OM pourrait conclure ce mardi le dossier Milik. L’attaquant polonais arriverait en prêt de 18 mois avec OA obligatoire estimé à 13M€ bonus compris. Pour Ludovic Obraniak, c’est un bon coup pour le club olympien mais il aura besoin de soutien offensif…

Interrogé par le journal La Provence, Ludovic Obraniak a donné son sentiment sur la probable arrivée d’Arkadiusz Milik à l’OM. L’ancien milieu de terrain estime que l’OM ferait une belle affaire mais à condition d’épauler sa recrue offensive…

A lire : MERCATO OM : ACCORD TOTAL AVEC NAPLES POUR MILIK ?

[Premium⭐] « Il a un pied gauche incroyable et possède une certaine sensibilité technique avec le ballon malgré sa grande taille »#TeamOMhttps://t.co/2YALoSZldJ — La Provence OM (@OMLaProvence) January 18, 2021

milik a un pied gauche incroyable

« Il a un pied gauche incroyable et possède une certaine sensibilité technique avec le ballon malgré sa grande taille. (…) Récupérer un joueur comme lui dans ces conditions, c’est presque inespéré. Après, il peut y avoir un doute sur ses blessures et c’est pour cette raison que l’OM peut l’avoir à ce prix-là. Concernant son rôle, il lui faut quelqu’un à côté de lui, c’est un très bon pivot et un très bon passeur. Il ne pourra pas jouer seul devant, pas dans l’OM d’aujourd’hui » Ludovic Obraniak – source : La Provence (19/01/2021)