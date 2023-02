Mercato : Cet ancien joueur OM avoue qu’il aurait pu signer au PSG

Ancien gardien de l’OM entre 1990 et 1993, Pascal Olmeta a joué 112 matchs avec le club. Il a notamment gagné la ligue des Champions en 1993 avec l’OM. Dans une interview au Parisien il reconnait qu’il aurait pu jouer pour le PSG.

Pascal Olmeta a marqué l’OM durant son passage entre 1990 et 1993. Finaliste malheureux de la ligue des champions 1991, qu’il perd aux tirs au but, à Bari contre l’Etoile de Belgrade. En 1993 il gagne la ligue des Champions mais en n’ayant pas disputé la finale. Sa carrière aurait être bien différente s’il avait joué pour le PSG, qu’il aurait pu rejoindre à l’époque.

Fernandez et Olmeta, déjà chauds avant OM-PSG : « Ce clasico, c’est le match du titre »

J’aurai pu porter le maillot du PSG

»J’ai été approché par le PSG et mon ami le président Francis Borelli. Je l’avais eu plusieurs fois au téléphone et on s’était rencontré à Paris. Mais Rolland Courbis et Delio Onnis m’avaient dit : »Pascal, ce que Paris te donne, on te le donne. » J’aurais pu porter le maillot du PSG. Ça n’aurait pas été mon club de cœur, mais tu ne peux pas cracher sur des couleurs et tu dois avoir le respect de ce que les gens font. On a perdu ce truc de l’époque où tout se passait dans le couloir. Aujourd’hui, bon, ils sont tellement contents de se rencontrer les uns les autres qu’ils se font la bise. Avant ce n’était pas possible. Moi, si j’en voyais un faire la bise à un adversaire… Oh putain ! Je lui disais de tout ! À la fin, on peut s’embrasser, si on a gagné ! » Pascal Olmeta – Source : Le Parisien (24/02/2023)