Après avoir vu Kevin Gameiro se rétracter, Pablo Longoria multiplie les pistes pour renforcer l’attaque de l’OM la saison prochaine. Un attaquant argentin aurait donné sa priorité au club phocéen pour venir la saison prochaine.

Ce n’est plus une surprise. Kevin Gameiro ne rejoindra finalement pas l’OM la saison prochaine. Alors que l’attaquant de 34 ans était sur le point de s’engager avec le club phocéen, il a finalement pris la décision de se rétracter face au mécontentement des supporters sur les réseaux sociaux. Un mécontentement lié à l’attachement du Français pour le Paris Saint-Germain.

giovanni simeone dans le viseur

Pour y remédier, Pablo Longoria a activé d’autres pistes. L’une d’entre elles mène à Giovanni Simeone. Fils du célèbre entraîneur de l’Atlético Madrid, l’attaquant argentin évolue à Cagliari depuis la saison dernière. À Milan pour négocier les prochaines arrivées de Pau López et Cengiz Ünder, Pablo Longoria en a profité pour rencontrer le président de Cagliari. À en croire les informations dévoilées par TyC Sports, les deux dirigeants se seraient entretenus pendant plusieurs heures au sujet de l’attaquant ainsi que de Kevin Strootman, qui est sur le point de rejoindre le club italien.

SIMEONE DONNE SA PRIORITÉ À L’OM

À en croire les écrits de Foot Mercato, Giovanni Simeone ne serait pas insensible à l’intérêt de l’Olympique de Marseille. Également suivi par le Torino, la Sampdoria, Krasnodar et le Celta Vigo, il serait convaincu par le projet phocéen à qui il donnerait sa priorité pour poursuivre sa carrière. Les négociations ont commencé entre l’OM et Cagliari. Le club italien privilégierait un transfert sec tandis que les Olympiens préféreraient un prêt avec option d’achat. Sous contrat avec Cagliari jusqu’en juin 2024, la valeur marchande de Giovanni Simeone est estimée à 11M€ par Transfermarkt. Cette saison, l’attaquant argentin a pris part à 33 rencontres de Serie A et a inscrit 6 buts et 2 passes décisives. Une chose est sûre, Giovanni Simeone veut rejoindre l’OM. Reste à savoir de quelle façon évoluera le dossier dans les jours à venir.