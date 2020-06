Mercato : Cet ex attaquant de l’OM explique pourquoi il a fait flop à Marseille !

Recruté en 2005 en provenance de Suisse, l’attaquant argentin Christian Gimenez ne s’est pas imposé à l’OM. Devenu Agent, ce dernier est revenu sur son passage marseillais…

« La réponse à votre question, je la connais depuis 15 ans. J’ai marqué lors de mon premier match (au Vélodrome contre Ajaccio), ensuite on a eu deux semaines de travail physique pendant la trêve internationale, et je n’étais pas à la hauteur de ce travail. J’aurais dû dire au préparateur physique que j’avais des douleurs partout et qu’il fallait que je lève le pied. Quand j’ai retrouvé ma forme, Pagis et Maoulida avaient été recrutés et je n’avais plus de temps de jeu. C’est dur ici quand tu es attaquant et que tu ne marques pas, mais j’aimerai toujours Marseille. (…) Je me souviens qu’il y avait à chaque entraînement 50 supporters ou plus, ce qui est très rare. C’était dur sur le terrain, mais j’aimerai toujours Marseille. Des supporters comme ici, je n’en ai vus qu’à Boca Juniors. Au Vélodrome, il y avait des dizaines de milliers de personnes en folie, très chaleureuses et parfois aussi méchantes. Ça prouve que l’OM est un très grand club. » Christian Gimenez – Source: La Provence (12/06/2020)