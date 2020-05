Mercato : Cet ex attaquant rêve d’un retour à l’OM « dans un échange donnant-donnant… »

Djibril Cissé a raccroché les crampons. Mais l’ancien attaquant de l’OM aimerait encore joué quelques matches en Ligue 1 pour atteindre la barre symbolique des 100 buts. Et pourquoi pas à l’OM dans un rôle d’encadrant…

A 38 ans et avec une prothèse de hanche, Djibril Cissé n’a pas renoncé à l’idée de jouer encore quelques matches en Ligue 1 pour marquer les 4 buts qui lui manque afin d’atteindre la barre des 100 réalisations. Sur Europe 1, il a même évoqué l’idée de rejouer à Marseille, tout en encadrant les jeunes attaquants du club. Même si il sait que cette option est improbable…

quitte à encadrer les jeunes attaquants ou les jeunes du centre de formation — Cissé

« Un retour à l’OM ? Bien sûr, aucun souci. À 38 ans, avec l’objectif que j’ai, c’est plus dans un échange donnant-donnant. Le club me permet de réaliser mon rêve, et moi, quitte à encadrer les jeunes attaquants ou les jeunes du centre de formation, pour leur faire partager mes conseils. Il ne faut pas être trop rêveur non plus, il y a peut-être 0,001% de chances que ça se fasse. Mais si un jour ça se passe, on ne sait jamais, on a déjà vu des trucs fous dans le football, je serai là bien sûr ». Djibril Cissé – Source: Europe 1