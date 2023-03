Mercato : « C’était un rêve. Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j’avais d’être à l’OM »

Titulaire avec le RC Lens et actuellement troisième de Ligue 1, Brice Samba a réussi à s’imposer comme un gardien référence en Ligue 1. Passé par l’OM entre 2013 et 2017, il revient sur son expérience olympienne à l’Équipe et n’exprime pas de regrets sur le fait d’avoir été la doublure de Steve Mandanda.

Brice Samba a débuté sa carrière professionnelle au Havre en 2012. Après une seule saison avec le HAC, Samba rejoint l’OM en 2013, en tant que doublure de Mandanda. Mais en cinq saisons avec l’OM, Samba ne joue que cinq matchs toutes compétitions confondues. Il est prêté à Nancy, en 2015-2016, où il joue seulement six matchs. Il quitte définitivement l’OM en 2017 et rejoint Caen, en Ligue 2, où il y joue 49 matchs en deux ans. En 2019, il rejoint Nottingham Forrest en D2 anglaise et joue 133 matchs toutes compétitions confondues. A l’été 2022 Samba s’engage avec Lens contre cinq millions d’euros. Il s’impose comme titulaire et devient l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1.

Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j’avais d’être à l’OM

« Je n’avais rien fait dans le foot et quand l’OM vient te chercher et te dit que tu seras la doublure de Steve Mandanda. C’était un rêve. Je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là de la chance que j’avais d’être à l’OM. C’est cette pression là, ça m’a beaucoup servi. Pour rien au monde, je changerai quelque chose à ma carrière et à mon passage à l’OM. C’est ce qui m’a permis d’être ce que je suis aujourd’hui. Mais les gens doivent se rendre compte de la manière dont on vit et du contexte que je vis : pendant dix ans, au centre, tu es assisté, t’arrives et là, à 18, 19 ans, tu découvres tout : comment te faire la cuisine tout seul, faire ton ménage. Tu gagnes beaucoup d’argent. Tu te découvres. Vous savez, je n’ai pas eu la même jeunesse que mes copains d’Évreux. Qui étaient au quartier. Moi non, c’était 7 h 30 debout 22 h coucher, de 11 ans à 18 ans. Et à 18 ans, on te lâche dans la nature et tu te découvres. Ce n’est pas donné à tout le monde de rester focus. J’ai fait mes erreurs là-bas. Je n’étais pas prêt, tout simplement. Le tout, c’est de rebondir. Quand je sors de l’OM, quand je regarde à droite, à gauche, je vois qu’il n’y a plus grand monde… Je me dis : « Ah ouais, coco, faut que tu bosses ». Dans ces moments-là, il ne faut pas craindre une chose : repartir de plus bas. Il ne faut pas mettre de l’ego » Brice Samba – Source : L‘Equipe (20/03/2023)

Former Forest goalkeeper Brice Samba finding out he’s in the France squad with his teammates is very wholesome content 🥹🥹

Grâce à ses bonnes performances Brice Samba a été appelé pour la première fois en Équipe de France, pour les matchs de qualification pour l’Euro 2024, les 24 et 27 mars.