Mercato : Cette ancienne icône de l’OM snobe l’Arabie Saoudite

Approché par l’Arabie saoudite, Steve Mandanda n’aurait pas donné suite et devrait repartir pour une saison supplémentaire du côté de Rennes.

L’ancien capitaine de l‘OM, Steve Mandanda aurait reçu une offre venue de l’Arabie Saoudite. Le gardien de 38 ans aurait pu opter pour un dernier gros contrat mais l’ancien phocéen devrait continuer l’aventure au Stade Rennais. Désireux de continuer au plus haut niveau, « Il Fenomeno » aurait repoussé la proposition saoudienne et devrait repartir pour une nouvelle saison en Ligue 1.

Selon les informations de FootMercato, le gardien aurait été contacté via son entourage mais il a préféré ne pas donner de suite aux échanges. Pour ce qui pourrait être sa dernière saison professionnelle, Steve Mandanda restera en France.

Exclu 🚨 : #mercato #Ligue1 🔴⚫️

▪️ L’Arabie Saoudite 🇸🇦a contacté l’entourage de Steve Mandanda pour qu’il rejoigne un club de Saudi Pro League

▪️ pas convaincu par l’approche saoudienne, le portier international 🇫🇷 du Stade Rennais a dit non. https://t.co/Bt8hdi4vKe — Sébastien Denis (@sebnonda) June 20, 2023

La reconversion pour Mandanda ?

Au moment de son départ de l’OM, de nombreux médias comme Le Parisien ou L’Équipe annonçait que Mandanda reviendrait au club en 2024, pour une reconversion au sein de l’organigramme du club.

Le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM (613 matchs), a laissé une partie de sa famille à Marseille et reviendrait souvent dans la cité phocéenne. Cette saison devrait donc vraisemblablement être la dernière pour lui avant son retour à la maison, l’été prochain.

Mandanda ne voulait pas partir de l’OM

À l’époque du départ de Mandanda pour Rennes, le journaliste Florent Gautreau avait expliqué que le départ de l’ancien capitaine de l’OM, n’était pas prévu et voulu par « Il Fenomeno » :

« Mandanda ne voulait pas partir, pour plein de raisons perso, t’imagines quand tu vis 15 ans à Marseille, tout, les enfants, la famille, après c’est des considérations qu’on évoque rarement et qui sont valables pour tout le monde. Mais quand on écoute la conf de Longoria à l’arrivée de Tudor, qui évoque les cas des gardiens, il aurait pu dire « eh bien oui Steve a remis une tête devant… » non il a redit, on repart sur l’idée d’une concurrence entre deux gardiens, donc Mandanda s’est dit : revivre le même cauchemar éventuel sans aucune garantie, cette fois basta j’y vais, je plonge. Donc sachant qu’en plus l’OM veut dégraisser sur ses gros salaires, ceux qui jouent et ceux qui jouent moins, Strootman, Mandanda qui pourrait moins jouer aussi pour éventuellement derrière recruter quelqu’un avec un plus gros salaire, par exemple Depay. Quand Longoria en conf j’ai entendu un peu entre les lignes, entre les mots, pas de soutien particulier ou de message fort sur Mandanda pour dire on veut qu’il reste, on le lui a dit, on en a discuté. Non, je pense que c’est un moyen poli mais un petit peu dur quand tu es une légende entre guillemet du club de partir. »