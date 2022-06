Mercato OM : Un dernier espoir pour Axel Witsel?

Les supporters marseillais y ont cru et pour cause, Axel Witsel était proche de s’engager avec l’OM. Finalement, le milieu international belge a opté pour l’Atlético de Madrid, le président du club l’a confirmé… Un dernier espoir existe malgré tout?

En conférence de presse, le président de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a confirmé qu’Axel Witsel sera bien un nouveau joueur des Colchoneros cet été. Ce dernier a précisé qu’il restait cependant encore quelques détails à régler.

Le milieu nous l’avons déjà. C’est Witsel !

« Le milieu nous l’avons déjà. C’est Witsel, dont, comme vous le savez tous, le transfert est pratiquement bouclé. Il ne manque pratiquement rien, mais vous savez déjà que les choses avancent lentement dans le milieu. Il faudra attendre quelques jours ou quelques semaines et j’imagine que ce sera fait…. On doit vendre pour 40 M€, et c’est là qu’on en est. Le marché n’est pas facile, il est très difficile. Et la situation économique, vous savez déjà ce qu’elle est. » Enrique Cerezo – source : Conférence de presse (28/06/2022)

Seulement voilà, la radio espagnole Cope nous informe ce mercredi que l’Atletico Madrid ne peut pas encore enregistrer le nom d’Axel Witsel à cause de sa masse salariale… Ce serait notamment à cause d’Antoine Griezmann qui possède un énorme salaire et pèse lourd dans la balance.

🇪🇸 La masse salariale de l’Atlético est trop élevée, ce qui va compliquer sérieusement son mercato.https://t.co/QyChfdn0J9 — RMC Sport (@RMCsport) June 29, 2022

Witsel vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit

Spécialiste du football belge, Florian Holsbeek a eu l’occasion de voir jouer régulièrement le milieu de terrain de 33 ans. Pour Football Club Marseille, il nous avait donné son avis sur ce joueur bien connu en Europe, il avait souligné le côté très professionnel de l’ancien joueur du Benfica, toujours au top physiquement…

« Tout le monde connait Axel Witsel, c’est un joueur très important à la récupération. Que tu sois bloc bas, bloc médiant ou bloc haut, avec son expérience il sait où se placer. C’est quelqu’un qui après récupération ne conserve pas la balle, il va directement jouer latéralement ou vers l’avant. S’il sent que l’équipe est sous pression, il peut physiquement faire tourner ou conserver la balle. Il peut aussi s’aligner comme 4e défenseur central dans une défense à 3. On est sur un élément d’expérience, il vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit, « ce n’est pas comme Eden Hasard qui va reprendre 22kg à chaque trêve ». Witsel s’entraine tout le temps, il est tout le temps au top, il faut voir la façon dont il a récupéré à son âge de sa rupture au tendon d’Achille. Cela montre aussi que son corps est en parfaite santé. Il ne faut pas attendre de lui des statistiques, buts et passes décisives ce n’est pas son truc, il se projette un peu mais pas énormément, sur la transition lors d’une récupération haute, mais ce n’est pas un joueur qui va venir dans la surface adverse après une longue possession mettre sa tête. C’est un bon élément d’expérience pour l’OM en tout cas… » Florian Holsbeek – source : FCMarseille (16/06/2022)