Mercato : Cette révélation (made in Marseille) de Ligue 1 n’a plus comme priorité de jouer à l’OM…

Né à Marseille et passé par les équipe de jeunes de l’OM U15, Mohamed Simakan s’est imposé en pro au RC Strasbourg. Ce dernier est même considéré comme une des révélation de la dernière saison. Jouer en pro à l’OM n’est plus une priorité pour lui…

Dans un entretien en visio accord à Téléfoot, le jeune défenseur a fait le point sur son avenir. Il donne sa priorité à Strasbourg lors du mercato estival. Mohamed Simakan a aussi évoqué l’OM et un retour en pro n’est plus une priorité…

l’OM ça reste mon club de cœur — Simakan

« Aujourd’hui, je n’ai rien entendu, ce sont des rumeurs. Je me concentre sur Strasbourg et tout va bien ici. La priorité c’est de rester à Strasbourg et de réaliser l’année de confirmation. (…) Marseille ça reste un bon souvent, l’OM ça reste mon club de cœur. Un objectif de jouer un jour à l’OM ? Aujourd’hui je ne peux plus utiliser ces termes car j’ai changé de mentalité en grandissant. Plus petit j’aurais pu dire ça, je me disais que ça serait beau de passer par l’OM en étant pro, mais aujourd’hui ce n’est plus une priorité. C’est la vie qui décidera où j’irai. » Mohamed Simakan – source : TF1