Mercato : Gros changement concernant la régle des prêts dès cet été ?

Certains clubs, y compris en Ligue 1, dispose d’un effectif très large et prête dans toutes l’Europe leurs joueurs. La FIFA a décidé de sévèrement limité le nombre de prêts des joueurs âgés de plus de 22 ans…

Si l’OM n’a prêté que deux éléments (Mitroglou, Rocchia) et n’a qu’un joueur prêté dans son effectif (Alvaro), l’AS Monaco a par exemple prêté 20 joueurs cette saison. Cette situation ne pourrait plus être possible dès le prochain mercato.

En effet, la commission des partenaires de l’instance dirigeante du football, impliquant des représentants de clubs, ligues, joueurs, associations membres, confédérations et de l’administration, ont donné jeudi leur feu vert pour la mise en place d’une nouvelle réglementation qui devrait être appliquée dès la saison 2020-2021.

Des prêts limités à 8 par club dès 2020

Selon RMC, même si le texte doit encore être approuvé par une autre commission et voté lors d’un conseil de la FIFA, ce dernier prévoit de limiter le nombre de prêts internationaux de joueurs âgés de 22 ans et plus à 8 dès cet été. Ce chiffre engloberait tous les prêts sortants ou entrants. Une limite ramenée à 6 à partir de la saison 2022-2023, avec l’impossibilité pour deux mêmes clubs de conclure plus de trois prêts entrants et trois sortants. Les clubs italiens friands en prêts ou encore Chelsea, City et Monaco vont devoir changer leur politique d’effectifs pléthoriques…