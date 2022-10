Mercato : Ciblé par l’OM, il est élu meilleure recrue de MLS !

L’Olympique de Marseille a longtemps souhaité recruter Thiago Almada, jeune milieu offensif argentin qui évoluait à Velez. Il a finalement rejoint Atlanta où il brille en MLS.

Pablo Longoria avait coché en 2021 le nom de Thiago Almada afin de renforcer son effectif. Sampaoli appréciait le joueur et semblait voir en lui un prospect sur lequel investir en Argentine. Finalement le jeune milieu offensif a rejoint Atlanta en MLS et semble s’y plaire.

Almada recrue de l’année 2022 en MLS

Comme annoncé ce mardi par le compte officiel du championnat américain, Thiago Almada est élu recrue de l’année avec 6 buts et 12 passes décisives en 2022. Une belle récompense pour le milieu offensif qui évoluait à Velez !

⚽ 6 goals

@ATLUTD's Thiago Almada is the 2022 MLS Newcomer of the Year.

A 20 ans tu vas jouer en MLS…– JCDB

« A 20 ans tu vas jouer en MLS. Quand t’es une star dans ton pays, que tu as 19 ans, je pense que tous les clubs européens se jettent dessus. Maintenant, on attend de voir. Pourquoi pas jouer deux ans avant de s’imposer en Europe. Quand on voit Luis Henrique, il n’a fait que des bouts de match en un an et demi. » JC De Bono— Source: FCM (08/11/21)

Almada, pas la priorité

« Almada est plus jeune que Fulgini et Adli, c’est peut-être pour cela qu’on se dirige vers ce genre de joueur. Mais dans tous les cas ça ne me semble pas être la priorité à l’heure actuelle d’aller chercher Thiago Almada. Je l’ai vu un petit peu jouer. C’est un petit Argentin dribbleur qui a joué sous les ordre de Heinze, dans un système bielsicte où il a été mis en avant car ce sont des systèmes qui font la part belle aux joueurs offensifs. Il a montré de belles choses, mais aussi de moins belles hors du terrain ne l’oublions pas. C’est peut-être pour ça qu’il a aussi peu de clubs. On en fait beaucoup car c’est exotique. On a envie de voir ce que c’est. Moi je le comparerai avec Adli. C’est un joueur que j’ai vu avec Toulouse, et dans cette idée de remplaçant à Payet il me plaît beaucoup parce que c’est le même genre de prospect. Si je devais faire un choix entre les deux je ne sais pas lequel je prendrai. Après tout dépend de ta latitude financière. Ok t’as libéré du salaire mais est-ce que le club est prêt à lâcher en prêt avec option d’achat » Mourad Aerts – Source : Football Club de Marseille (19/08/21)