Mercato : Ciblé par l’OM, son président lui accorde un bon de sortie

Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot a accordé un bon de sortie à son joueur Hassane Kamara (26 ans). Ce dernier serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Le latéral gauche rémois Hassane Kamara (26 ans) serait courtisé par l’Olympique de Marseille. Sur les ondes de RMC Sport, le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot a fait savoir qu’il avait accordé un bon de sortie à son joueur pour services rendus :

« « Pour cet été, on permet à Hassane Kamara d’aller vers un nouveau projet. Ça fait plusieurs années qu’il est là, il a passé un cap et il est tellement positif qu’il mérite de bonifier son travail effectué chez nous. Il y a des contacts avec un certain nombre de clubs ». Jean-Pierre Caillot – Source RMC Sport (18/06/2020

Le montant du transfert que pourrait réclamer le Stade de Reims pour Hassane Kamara se situait entre 3 et 5 millions d’euros. Il arrivera au terme de son contrat en juin 2021.