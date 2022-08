Mercato : Clauss aimerait voir Seko Fofana à l’OM !

Interrogé après la rencontre en zone mixte, Jonathan Clauss a expliqué au micro des médias qu’il ne serait pas contre la venue de son ancien coéquipier au RC Lens, Seko Fofana.

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Seko Fofana pour ce mercato estival 2022 d’après plusieurs médias en France. Son ancien coéquipier au RC Lens, Jonathan Clauss, a déjà fait ce chemin et a été interrogé à ce sujet en zone mixte après le match face à l’AC Milan.

« Je ne fais pas de forcing pour la venue de Seko Fofana, mais je ne sais rien, même si j’aimerai qu’il vienne. » Jonathan Clauss – Source : Zone Mixte

#Clauss : « Il faut faire confiance au coach Tudor » / « je ne fais pas de forcing avec Seko Fofana, mais je ne sais rien même si j’aimerai qu’il vienne. » pic.twitter.com/CQRtIsHRA1 — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) July 31, 2022

Pourquoi pas jouer l’Europe avec un autre club — Fofana

Seko Fofana avait déjà évoqué son avenir récemment dans des propos recueillis par La Voix du Nord. L’international ivoirien n’est pas contre le fait de jouer dans un autre club que le RC Lens en Europe… L’OM ainsi que le PSG auraient coché son nom en Ligue 1.

« Pour l’instant, je suis au RC Lens, je suis très content d’être là, de pouvoir m’entraîner, de progresser dans cette préparation. Officiellement, je suis ici. Après, tout est possible. Il faut profiter, prendre du plaisir, je prends tout ce que j’ai à prendre. On est dans une période de mercato où il y a beaucoup de réflexion. Tu peux te dire que tu vas rester ou que tu vas partir, tu ne sais pas trop. Moi je suis très tranquille, il fait beau et ça va. Pourquoi pas jouer l’Europe avec un autre club. Le club sait ce que je veux, je le garde pour moi. Je prends énormément de plaisir ici avec mes amis. Ça nous arrive de discuter. Quand on voit un gars comme Cheick (Doucouré) qui est parti, ça fait un peu bizarre mais c’est une situation qu’il faut accepter. Il ne faut pas se projeter ou se prendre la tête, il faut profiter et tant que j’aurai le maillot de Lens sur moi, je serai Lensois. Je suis concentré sur ma préparation, il y a de beaux matchs qui vont arriver, un stage tous ensemble. Il n’y a pas de pression, de projection, je suis très bien » Seko Fofana – Source : La Voix du Nord