Mercato : Clauss est très cash sur les raisons de son départ de l’OM !

Jonathan Clauss était dans Téléfoot ce dimanche. Le latéral droit raconte les coulisses de son départ de l’OM vers l’OGC Nice.

Ce dimanche dans Téléfoot sur TF1, Jonathan Clauss a expliqué son départ de l’Olympique de Marseille vers l’OGC Nice. Le latéral droit s’est confié sur les raisons qui l’ont poussé à partir et surtout a clarifié la situation : il n’y a pas de clash avec les dirigeants marseillais.

Je respecte l’OM et ses décisions

« On m’a simplement fait comprendre qu’il était pour nous le moment de se séparer. Je respecte l’OM et ses décisions. Aujourd’hui, je prends énormément de recul sur la situation, j’ai découvert la Ligue des Champions et la Ligue Europa, j’ai joué de nombreux matches, un club extraordinaire. Nous avons trouvé notre compte à un moment donné et Aujourd’hui, cela se sépare. Il n’y a aucun clash ni problème avec le club »

Jonathan Clauss décisif en 2 minutes avec l’OGC Nice

L’ancien olympien transféré cet été pour 5 millions d’euros inscrit son premier but avec l’OGC Nice en amical. Tout juste entré en jeu face à Lecce, Jonathan Clauss permet à Nice de mener 2-0 sur son premier ballon touché. En 2ème période les Italiens reviennent au score mais les aiglons s’imposent finalement 3-2 grâce à un but de Bouanani à la 87ème. Les Niçois signent leur premier succès en match préparatoire.

Le latéral droit international français retrouve à Nice le coach qui l’a lancé, Frank Haise avec qui il a une très bonne relation, et va pouvoir se reconcentrer sur le travail. « J’ai peut-être aujourd’hui besoin de me retrouver dans le travail et le sérieux, éviter les bruits de couloirs qui sont sortis, mais qui font partie de la vie d’un joueur de foot », avait déclaré le joueur lors de la signature au GYM.