Mercato : « J’ai eu tout de suite le sourire aux lèvres puisque c’était l’OM! »

Dans un entretien accordé à La Provence, Jonathan Clauss n’a pas hésité à livrer sa joie de rejoindre l’Olympique de Marseille !

Première recrue made in Ligue 1 de l’ère Pablo Longoria, Jonathan Clauss n’a joué qu’une seule rencontre pour le moment. Il pourrait être de nouveau aligné par le coach Igor Tudor lors du match face au Bétis Séville ce mercredi soir.

Le latéral droit était à l’honneur dans La Provence en ce jour de match ! La recrue a pu se livrer sur sa joie lorsqu’il a su que l’OM lui avait transmis une offre via son agent… Il revient également sur la différence entre le RC Lens et le club marseillais.

« Quand mon agent m’a appelé pour me dire « rendez-vous urgent ce soir, il faut qu’on discute d’une offre qu’on a reçue », j’ai eu tout de suite le sourire aux lèvres puisque c’était l’OM. Je pense qu’entre Lens et Marseille, il y a une différence, même si, pour moi comme pour tout le monde en France, le RCL est un très grand club historique. Mais l’OM, c’est encore plus grand. Je voulais me fixer un autre challenge. Il y a eu beaucoup de discussions parce qu’on avait envie de trouver un accord, que ce soit à Lens, à Marseille, ou de mon côté. On a fait en sorte que… Tout s’est très bien passé, mais je ne vais pas forcément dévoiler tous les détails. » Jonathan Clauss – Source : La Provence (27/07/22)

Le nouveau numéro 7 de l'OM, Jonathan Clauss, a consenti à réduire ses prétentions salariales pour rejoindre le club phocéen. Très déterminé à poursuivre sa carrière sur la Canebière, il s'est réjoui de sa venue à Marseille sur son compte Instagram.

« Très fier et très honoré de rejoindre ce club emblématique qu’est l’Olympique de Marseille. Prêt à défendre mes nouvelles couleurs et à mouiller ce maillot pour vous ! » Jonathan Clauss sur son compte Instagram (20/07/2022)Le désormais ancien lensois aura peut-être l’occasion de se montrer sous ses nouvelles couleurs lors du prochain match de préparation face au Bétis Seville ce soir à 20H30.