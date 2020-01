Mercato conccurent OM : Un joueur clé du LOSC ne veut pas partir cet hiver !

« Je ne me vois pas partir. Je me sens bien ici. J’apprends, on a des objectifs élevés, comme la Ligue des champions. Un départ, ce n’est pas à l’ordre du jour. (…) Je veux faire une saison pleine, oui. Je ne dis pas que je suis titulaire, mais la place que j’ai aujourd’hui, je suis allé la chercher avec mon travail, je l’ai gagnée. Je ne me vois pas partir sans avoir croqué dedans. Je me sens bien, mes coéquipiers m’aident. Ce n’est pas l’heure de partir. Je ne veux pas partir en ayant des regrets. » Boubakary Soumaré – source : L’Equipe