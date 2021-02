Mercato concurrent OM : Aulas envisage de conserver Rudi Garcia !

Présent en conférence de presse ce mercredi afin de présenter les résultats financiers du club. Jean-Michel Aulas a évoqué le cas de Rudi Garcia concernant une prolongation de contrat…

Alors que le contrat de Rudi Garcia prend fin en juin prochain, le président de Lyon, Jean-Michel Aulas n’a pas écarté la possibilité de prolonger le contrat de l’entraîneur lyonnais. Aulas compte essentiellement sur les résultats sportifs afin de prendre la décision finale quant à une prolongation ou non de Garcia.

On discutera à la fin de l’année — Aulas

Alors que Lyon est actuellement 3e du championnat, les Lyonnais sont concentrés uniquement sur la Ligue 1. En conférence de presse, Jean-Michel Aulas a confirmé que les objectifs atteints en fin de saison auront un impact sur ses prochaines décisions.

« Une qualification en Ligue des champions ou un titre apporteraient un certain nombre de réflexions à notre ligne de conduite. Le staff reste en place jusqu’au 30 juin et jusqu’à la fin de cette saison mais il est possible qu’il soit renouvelé. J’ai toujours dit que l’on discuterait à la fin de l’année en cours pour savoir quelles seraient les possibilités pour le futur. » Jean-Michel Aulas – Source : RMC (17/02/2021)