Mercato concurrent OM : Aulas vise deux anciens milieux du PSG

Dans un entretien accordé à Tuttosport en marge des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à la Juventus de Turin, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur le mercato lyonnais… Il aurait pisté deux anciens joueurs du PSG.

Ce mercredi, l’équipe de Rudi Garcia va affronter la Juventus de Turin à l’occasion des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mal en point en championnat, les joueurs de l’ancien coach marseillais sont à 15 points de l’Olympique de Marseille malgré une victoire face à Metz ce vendredi soir. Lyon jouera un match important en C1 devant son public et forcément sous les yeux de son président, Jean-Michel Aulas.

Matuidi, je n’ai pas abandonné…

En marge de cette rencontre, celui qui est l’un des personnages les plus importants du football français a été contacté par les médias italiens. A Tuttosport, il a révélé qu’il observait deux joueurs de la Vieille Dame… Et pas n’importe lesquels puisqu’il s’agit de deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi et Adrien Rabiot.

« Adrien Rabiot ? En janvier dernier, je l’ai voulu pour un prêt de six mois. Mais c’est à ce moment qu’il a commencé à jouer à la Juve. C’est un grand talent. Pour Matuidi, j’ai essayé l’été dernier, en vain. Mais je n’ai pas abandonné. On en reparlera en juin. Il serait parfait pour nous : régulier, tactique et champion du monde »

Jean-Michel Aulas – Source : Tuttosport