Mercato concurrent OM : Brest se renforce avant le match, un milieu trop cher pour Lens, et Rennes veut un défenseur du FC Barcelone

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Voici le récap du jour !

Romain Faivre de retour à Brest !

Arrivé mi-juillet à l’Olympique Lyonnais contre 18,5 millions d’euros hors bonus, les Messins n’ont reçu qu’une partie de cette somme. Le FC Metz avait négocié un premier versement de 8M au 1er août, or le club rhodanien n’a envoyé que 3M d’euros et avec une dizaine de jours de retard. Metz a saisi la LFP contre Lyon pour versement incomplet. John Textor s’est défendu en évoquant la situation et la conséquence de droits télé faible, le président lyonnais demande de la patience.

Romain Faivre fait son retour à Brest en prêthttps://t.co/EL5b8CdRJV — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 15, 2024

Un milieu trop cher pour Lens ?

Le mercato lensois est plus que mouvementé avant leur premier match face à Angers. Avec la blessure d’El Aynaoui, le club artésien est forcé de renforcer son milieu. Problème l’entre jeu est déjà embouteillé par un grand nombre d’indésirables dont ils n’arrivent pas à se détacher. Selon Africa Foot, les Nordistes tenteraient tout de même de signer Adem Zorgane, milieu algérien que le RC Lens pistait déjà en 2022. Un transfert à hauteur de 15M d’euros, mais le salaire du capitaine de Charleroi est trop élevé pour le bord lensois, 250 000 euros brut.

Rennes veut s’offrir Mika Faye

Les Rennais continuent de pousser pendant ce mercato d’été pour renforcer son effectif. Avec un premier match face à l’Olympique Lyonnais, l’équipe doit être plus que prête dimanche. Pour ça, les dirigeants bretons sont en discussions actives avec le FC Barcelone pour recruter Mika Faye. Plusieurs clubs sont intéressés par le défenseur central, selon Fabrizio Romano, Rennes a formulé une première offre concrète d’environ 10M d’euros + une clause de 20/ 25% à la revente. Les Barcelonais demandent eux une clause de rachat pour garder un contrôle sur le joueur de 20 ans. Ce dernier devait rejoindre l’OM avant les désaccords avec Diambars autour de Bamba Dieng…

🔴⚫️👀 Rennes remain in active talks to sign Mika Faye from Barcelona after first bid last week. Several clubs interested, decision soon. https://t.co/2WUqqLX4AT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024

A lire aussi : https://www.footballclubdemarseille.fr/om-fil-info/brest-om-de-zerbi-annonce-deux-absents-importants-en-plus-de-brassier-et-kondogbia.html