Mercato concurrent OM : Ce défenseur ne ferme pas la porte à Lyon !

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Lyon, PSG, Monaco, Rennes…). Mattia De Sciglio a confié ce lundi en conférence de presse qu’il voudrait rester à Lyon. Actuellement prêté à Lyon par la Juventus, le défenseur italien voudrait continuer l’aventure avec les Gones…

Mattia De Sciglio a fait savoir ce lundi face aux journalistes qu’il se sent bien à Lyon. Alors que son objectif est de participer à l’Euro cet été avec la sélection italienne, le défenseur souhaite continuer de jouer sous le maillot lyonnais même après la compétition…

Je me sens très bien à Lyon – Mattia De Sciglio

« Je me sens très bien, je suis en train de trouver mon rythme et c’est très important. Peu importe si je joue à droite ou à gauche, le plus important c’est de jouer. Je suis à la disposition du coach, je joue là où il a besoin de moi. A droite c’est ma position naturelle, mais je peux jouer à gauche sans problèmes. Je suis content, mais comme je le dis souvent, on peut toujours s’améliorer et je pense que le fait de continuer à jouer peut m’aider à trouver cette confiance pour être encore meilleur. Je suis concentré sur le présent, je veux faire des bons matches ici jusqu’à la fin du championnat, et j’espère être appelé pour le championnat d’Europe. Après on verra, mais c’est certain ça ne me dérangerait pas de rester à Lyon. » Mattia De Sciglio – Source : Conférence de presse (01/02/2021)