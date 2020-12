Mercato concurrent OM : Cette recrue à 26M€ pointée du doigt à Rennes !

Après une nouvelle défaite face à Lens ce samedi, le Stade Rennais n’est plus dans la course au podium avec le LOSC, Lyon, l’OM ou l’AS Monaco. Dans ces temps de crise, c’est le mercato qui est pointé du doigt malgré de gros investissements…

Cet été, le Stade Rennais a été très actif sur le mercato. L’équipe qui a terminé 3e du championnat la saison dernière a recruté pour 72M€ mais ne voit pas le fruit de ces investissements…

Malgré un bon début de saison, les Rennais sont très décevants depuis quelques matchs. Face à Lens ce samedi, les Bretons n’ont pas réussi à prendre les 3 points et se sont même fait punir 2-0. Le recrutement est donc pointé du doigt par les observateurs et les supporters.

Ce lundi dans Ouest-France, le président Nicolas Holveck s’est exprimé à ce sujet et plus précisément sur Jérémy Doku acheté pour 26M€ à Anderlecht. L’ailier belge est décevant pour le moment et ne parvient pas à faire la différence.

« On a hésité, car cela faisait un jeune de plus dans un effectif qui en compte déjà beaucoup. Mais, au moment où on le signe, on est premier, et l’équipe fait preuve d’une incroyable force collective. On se dit que ce gamin va y faire des miracles ». Nicolas Holveck – Source : Ouest-France (07/12/20)