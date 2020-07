Mercato concurrent OM : Cheyrou (Lyon) tente un premier coup ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Lyon attendrait l’arrivée d’un jeune international turc. Il devrait s’engager pour les cinq prochaines saisons…

Alors que Lyon et le LOSC s’affrontent sur le dossier de Issa Kaboré (19 ans), jeune latéral droit du KV Mechelen, la formation de Jean-Michel Aulas devrait déjà enregistré l’arrivée d’un défenseur. Cela devrait être le premier coup de Bruno Cheyrou, le nouveau directeur de la cellule de recrutement lyonnaise.

Cenk Özkaçar arrive à l’OL

Selon Fanatik, un accord aurait été trouvé entre Lyon et l’Altay Spor Kulübü pour Cenk Özkaçar (19 ans). Le défenseur international turc de Cenk Özkaçar , international Espoir, devrait débarquer dans les prochains jours à Lyon pour 5 ans. Pour boucler cette opération surprenante, les Gones auraient posé 1,3 M€ sur la table pour racheter sa dernière année de contrat à l’Altay SK, un club d’Izmir (D2 turque). Il sera dans un premier temps testé avec le groupe de Rudi Garcia, puis il pourrait être ensuite prêté pour glaner du temps de jeu et s’aguerrir. Un recrutement signé Burno Cheyrou, le nouveau directeur de la cellule de recrutement a insisté auprès de ses dirigeants pour boucler cette arrivée, et pose donc déjà sa patte sur le recrutement lyonnais…