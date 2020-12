Concurrent OM : Coup dur pour Lyon avant d’affronter le PSG ?

Alors que l’OL se déplace ce dimanche (21h) au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, un cadre de Lyon pourrait ne pas faire le déplacement. Rudi Garcia a annoncé en conférence de presse que Memphis Depay est incertain pour le déplacement de l’OL au PSG dimanche soir.

Buteur la semaine passée face à Metz lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais (1-3), Memphis Depay a une nouvelle fois démontré qu’il était indispensable à son équipe. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 13 matches de Ligue 1, Memphis Depay est toujours courtisé par le FC Barcelone.

on a une petite alerte musculaire avec memphis — rudi garcia

À ce jour, le club rhodanien est troisième au classement, à seulement deux petits points de son rival parisien. Pour ce choc face au PSG, Rudi Garcia a dévoilé une nouvelle inquiétante ce vendredi en conférence de presse. Memphis Depay est incertain pour le déplacement des Gones au Parc, face au PSG, dimanche soir.

« On a une petite alerte musculaire avec Memphis. On espère que ça ira. On a fait ce qu’il fallait avant ce déplacement à Paris. On espère enchaîner en prenant 22 points sur 24. Le classement est très serré sur le haut. » Rudi Garcia – Source : Conférence de presse (11/12/2020)