Mercato concurrent OM : Encore une nouvelle recrue à l’OGC Nice?

L’OGC Nice a été très actif sur le marché des transferts ! Après les recrutements d’Hassane Kamara, Morgan Schneiderlin etc… Les Aiglons devrait officialisé une nouvelle recrue très prochainement !

Le mercato français aura profité à l’OGC Nice ! Les Aiglons ont été très actifs sur le marché des transferts, en recrutant des joueurs à différents postes. Après Schneiderlin et Kamara, c’est Gouiri qui a rejoint l’effectif de Patrick Vieira.

Diomandé s’engage pour deux saisons à NICE !

Foot Mercato annonce ce vendredi que Junior Diomandé, jeune belge évoluant au poste de latéral droit devrait s’engager pour deux saisons à Nice. Avec la victoire du PSG en Coupe de France face à l’ASSE, les Niçois ont gagné leur ticket pour l’Europa League. Le président du club, Jean-Pierre Rivère a affirmé que cette qualification ne changera pas les plans du mercato.

Ca ne va pas changer notre mercato. On l’avait préparé sans cette C3, on ne va pas déroger à nos plans. Mais ce qui est certain, c’est qu’on va tout faire pour essayer de bien figurer dans cette belle compétition. Ça va permettre à nos jeunes joueurs d’acquérir une expérience supplémentaire. »

Jean-Pierre Rivère – Source : Nice-Matin