Mercato concurrent OM : Exfiltré par Lyon, il affiche sa frustration !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). John Textor continue de jongler entre ses différents clubs et cette fois, c’est Adryelson qui en fait les frais. De retour au Brésil le défenseur s’est exprimé sur son passage difficile à Lyon.

Arrivé dans un contexte de crise en janvier 2023 au côté de Lucas Perri et en provenance de Botafogo, Adryelson n’a pas fait long feu à l’Olympique Lyonnais. Annoncé comme un défenseur prometteur, le brésilien n’a jamais réussi à s’imposer dans la charnière lyonnaise jouant trois petits matchs (1 en coupe de France et deux en Ligue 1). En moins de 6 mois au club l’hypothèse d’un départ était déjà dans la tête du joueur de 26 ans, et qui s’est acté avec les promesses de vente de John Textor. Le président lyonnais a une nouvelle fois activé la passerelle Eagle pour exfiltrer son joueur, le renvoyant chez le leader brésilien en prêt. De retour à Botafogo, il a pu s’exprimer sur ce passage difficile à Lyon pendant sa présentation officielle, et n’a d’ailleurs pas caché son amertume. « Je ne suis pas parti uniquement pour des raisons financières, mais aussi pour avoir l’opportunité de jouer en Europe, dans un grand club comme Lyon. Après le travail que j’ai fait avec mes coéquipiers, c’est frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir les opportunités que j’aurais dû avoir. Au milieu de tout cela, il s’est passé beaucoup de choses, mais je suis revenu en cherchant l’opportunité de montrer à nouveau mon travail. Je sais que nous avons beaucoup de travail devant nous. Je suis à la disposition du coach. Bien sûr, c’est frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir l’opportunité que j’aurais dû avoir », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir l’opportunité que j’aurais dû avoir — Adryelson

🚨 Adryelson est prêté à @Botafogo jusqu’au 31 décembre 2024🤝🇧🇷 pic.twitter.com/z9G2v1O4Vw — Olympique Lyonnais (@OL) September 2, 2024

A lire aussi : OM : le bijou de Mason Greenwood à l’entraînement