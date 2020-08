L’ancien entraineur de l’OM et actuel coach du club de Lyon, Rudi Garcia, a évoqué le mercato. Il s’attend à quelques mouvements, notamment sur le plan des départs. Il devra en effet réduire son effectif sachant que les Lyonnais ne disputeront pas de coupe d’Europe la saison prochaine.

Interrogé en conférence de presse, le coach de Lyon Rudi Garcia a expliqué que son effectif allait certainement être réduit la saison prochaine. Il évoque ainsi des départs lors du mercato estival. Et pour cause, le club de Jean-Michel Aulas ne jouera pas de coupe d’Europe la saison prochaine.

A lire aussi : Mercato : Un CDI pour Mandanda qui vise deux postes pour sa reconversion à l’OM

On a un effectif trop important en quantité

« On en sait rien pour le mercato qui va durer jusqu’à début octobre. On ne sait pas qui va partir, arriver. Nous sommes dans l’expectative sur le plan économique (…) On a un effectif trop important en quantité pour jouer un match par semaine. Et pour ceux qui ne jouent déjà pas beaucoup, cela peut générer encore un peu plus de frustration. Après, un coach veut toujours garder ses meilleurs éléments. (…) On a les plus grandes ambitions possibles, il faudra voir quel effectif sera à ma disposition fin octobre. J’ai toute confiance en mes dirigeants pour retrouver l’Europe, » Rudi Garcia – Source : Foot Mercato