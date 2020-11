Mercato concurrent OM : Il explique son refus d’aller à Rennes et de rester au PSG…

Prêté par le Paris Saint-Germain en Premier League à Fulham, Alphonse Aréola est revenu sur son mercato estival. Interrogé au micro de Canal+, l’international français (27 ans) a notamment évoqué les discussions avec le Stade Rennais quand le club cherchait un gardien pour succéder à Edouard Mendy qui avait rejoint Chelsea.

Cet été, le Stade Rennais a laissé partir Edouard Mendy pour Chelsea contre 24 millions d’euros. Pour le remplacer, Rennes s’est attaché les services d’Alfred Gomis (Dijon FCO). Un gardien qui n’était visiblement pas la priorité du SRFC. En effet, le club breton a tâté le terrain auprès de nombreux gardiens, dont Alphonse Areola. Ce dernier a préféré conserver son confortable salaire en Premier League et au passage met un tacle au PSG…

je ne voulais pas être numéro 2 au psg – aréola

« Pourquoi avoir refusé Rennes pour Fulham ? Il y a eu des discussions, mais cela n’a pas été clair. À un moment donné, il fallait que je sois humble et que je reparte de derrière pour pouvoir mieux rebondir. C’est certain qu’en venant de Madrid et du PSG, j’ai eu des opportunités du même calibre, mais moi j’avais besoin que ce soit clair dès le début, que l’on me dise ‘tu joues, c’est toi dans les buts’ Revenir en numéro 2 derrière Keylor Navas au PSG ? Pour moi non, ce n’était pas du tout envisageable, je l’ai vécu à Madrid. Je savais que j’arrivais en tant que numéro deux. Mais c’était le Real Madrid. » Alphonse Areola – Source : Canal + (28/11/2020)