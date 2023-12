Mercato Concurrent OM : L’ OL se débarrasse déjà d’un énorme flop !

Le mercato ouvrira officiellement ses porte le 31 janvier à minuit. L’OM ne devrait pas être le seul club de Ligue 1 a se montrer très actif sur le marché des transferts. L’Olympique Lyonnais dispose d’une grosse enveloppe pour recruter mais va également devoir se séparer de plusieurs joueurs.

Lyon a d’ailleurs déjà confirmé le départ de Jeffinho. Arrivé l’hiver dernier, le joueur brésilien n’a pas répondu aux attentes et s’apprête à retourner au Brésil pour relancer sa carrière. Recruté à Botafogo pour 10 millions d’euros il y a un an, Jeffinho, âgé de 23 ans, quitte déjà l’OL. Malgré 21 apparitions avec l’Olympique Lyonnais depuis janvier dernier, il n’a marqué que 3 buts et réalisé 3 passes décisives. En tant qu’ailier gauche, il n’a pas réussi à s’imposer et est devenu l’un des derniers choix en attaque, avec seulement 2 apparitions (1 but) et 28 minutes de jeu depuis l’intérim du technicien lyonnais Pierre Sage.

Pendant que l’Olympique Lyonnais prévoit de renforcer son effectif cet hiver, notamment en attaque avec des cibles comme Largie Ramazani (Almeria), Jeffinho se prépare à partir. En tant que joueur extracommunautaire, sa sortie ouvre la voie à de nouveaux renforts.

Selon les informations du média Canal do TF, confirmées par Globo Esporte, Jeffinho devrait retourner à Botafogo en prêt sec sans option d’achat jusqu’en juin 2024. Cette opportunité permettra à l’ailier brésilien de se relancer et de regagner en confiance dans son pays d’origine. Avec le club brésilien qualifié pour la Copa Libertadores, Jeffinho aura également l’occasion de maintenir un certain niveau de compétitivité. Ainsi, avec le départ de cet indésirable, l’Olympique Lyonnais entame son processus de dégraissage de manière positive.