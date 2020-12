Mercato concurrent OM : La Juventus veut récupérer gratuitement un taulier de Lyon ?

FCMarseille vous propose l’actu mercato des concurrents directs de l’OM. Lyon a finalement conservé Depay, cependant l’attaquant néerlandais arrive à la fin de son contrat à l’issue de la saison…

Alors que l’attaquant néerlandais n’a pas rejoint le Barça à cause du plafond salarial du club catalan, Memphis Depay semble toujours promis au club espagnol. Mais selon plusieurs informations, la Juventus Turin penserait au joueur lyonnais dans l’optique du prochain mercato estival…

Encore un coup à 0 M€ pour la juventus ?

Selon les informations relayées par le Mundo Deportivo et Tuttosport, le club turinois penserait très fort à l’international néerlandais. Le club italien pourrait lancer une offensive, en vue de profiter de sa situation contractuelle et de doubler le FC Barcelone. Les dirigeants de la Vieille Dame auraient déjà fait part de leur intérêt à l’attaquant. Spécialiste du recrutement des joueurs en fin de contrat (Aaron Ramsey, Adrien Rabiot récemment, Paul Pogba, Dani Alves ou encore Andrea Pirlo…), le contrat de Memphis Depay expire en juin 2021 et les Turinois voudraient en profiter. Toutefois, Ronald Koeman espère toujours que le FC Barcelone recrute Memphis Depay en janvier prochain. L’OL pourrait ne réclamer que 5M€ en janvier pour sa star.